Імпічмент Трампа: Конгрес зобов'язали визначитися до кінця тижня

Конгресмен від штату Мічиган Шрі Танедар у вівторок, 13 травня, ініціював процедуру, яка запускає відлік часу для розгляду Палатою представників семи статей імпічменту щодо президента Дональда Трампа.

Пропозиція зобов'язує Палату представників визначитися щодо цього питання до кінця поточного тижня, якщо документ не буде відкликано. Очікується, що республіканська більшість у нижній палаті Конгресу США або підтримає, або відхилить резолюцію, що, ймовірно, створить політичні труднощі для демократів, частина з яких не зацікавлена у відкритому голосуванні з цього питання.

Резолюція про імпічмент обсягом 29 сторінок звинувачує главу держави, зокрема, в перешкоджанні правосуддю, зловживанні владою, корупції й "тиранії". Частина звинувачень стосується використання адміністративного ресурсу, зокрема діяльності Департаменту ефективності уряду (DOGE), а також питань, пов'язаних з особистими фінансами президента й отриманням винагород.

В інтерв'ю Axios у Капітолії Танедар зазначив, що мав "певну комунікацію" з керівництвом Демократичної партії, але додав, що не погоджував із ним свої дії. За його словами, він "не питав дозволу, а просто спілкувався".

"Президент Трамп проводив неконституційну діяльність. Він вчинив злочини, що підлягають імпічменту, і я зобов’язаний був виконати свій конституційний обов’язок", - наголосив конгресмен.