Импичмент Трампа: Конгресс должен определиться до конца недели

Конгрессмен от штата Мичиган Шри Танедар во вторник, 13 мая, инициировал процедуру, которая запускает отсчет времени для рассмотрения Палатой представителей семи статей импичмента в отношении президента Дональда Трампа.

Предложение обязывает Палату представителей определиться по этому вопросу до конца текущей недели, если документ не будет отозван. Ожидается, что республиканское большинство в нижней палате Конгресса США либо поддержит, либо отклонит резолюцию, что, вероятно, создаст политические трудности для демократов, часть из которых не заинтересована в открытом голосовании по этому вопросу.

Резолюция об импичменте объемом 29 страниц обвиняет главу государства, в частности, в препятствовании правосудию, злоупотреблении властью, коррупции и "тирании". Часть обвинений касается использования административного ресурса, в частности деятельности Департамента эффективности правительства (DOGE), а также вопросов, связанных с личными финансами президента и получением вознаграждений.

В интервью Axios в Капитолии Танедар отметил, что имел "определенную коммуникацию" с руководством Демократической партии, но добавил, что не согласовывал с ним свои действия. По его словам, он "не спрашивал разрешения, а просто общался".

"Президент Трамп проводил неконституционную деятельность. Он совершил преступления, подлежащие импичменту, и я обязан был выполнить свой конституционный долг", - подчеркнул конгрессмен.