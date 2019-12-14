Импичмент Трампа: демократы требуют самоотвода лидера республиканцев в Сенате

Демократы в Конгрессе Соединенных Штатов требуют самоотвода лидера республиканцев в верхней палате Митча МакКоннелла, который заявил, что прореспубликанський Сенат напрямую будут сотрудничать с юристами Белого дома, чтобы не допустить импичмента президента Дональда Трампа. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на издание The New York Times.

Как отмечается, сенатор Митч МакКоннелл работал рука об руку с Белым домом над разработкой планов относительно слушаний в Сенате США.

"В то время, как Палата представителей на следующей неделе собирается провести голосование по импичменту президента Трампа, сенатор Митч МакКоннелл работал рука об руку с Белым домом над разработкой планов относительно слушаний в Сенате", - отмечает издание.

Возмущены тем, что администрация американского президента вместе с республиканцами хотят нивелировать полномочия целого института власти, который в судебном процессе над президентом должен быть независимым от Белого дома, демократы обвинили МакКоннелла в пренебрежении обязательствами "беспристрастного правосудия".

"Если статьи об импичменте будут направлены в Сенат, каждый отдельный сенатор примет присягу относительно беспристрастного правосудия", - заявил в этой связи лидер демократического меньшинства сенатор Чак Шумер.

Он подчеркнул, что Сенат должен обеспечить "справедливый и честный процесс", который позволит независимо выяснить все факты нарушений со стороны президента.

Конгрессмен от демократов Вал Демінгс, который рассматривается как возможный официальный представитель нижней палаты во время рассмотрения дела об импичменте, пошел дальше и "призвал МакКоннелла объявить самоотвод от процесса об импичменте", пишет издание. Ведь Сенат вместе со всеми его членами будет выступать в роли большого жюри присяжных.