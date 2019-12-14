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Белый дом ограничил доступ к телефонным разговорам Трампа

Новости » Политика     14.12.2019 - 10:54
Белый дом ограничил доступ к телефонным разговорам Трампа
Фото: Дональд Трамп (facebook.com/POTUS)

Также администрация Трампа ограничила доступ к стенограммам

Белый дом решил ограничить доступ к телефонным разговорам президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа в связи с расследованием в рамках процедуры импичмента. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на телеканал CNN.

По данным телеканала, администрация Трампа решила ограничить количество чиновников, которые могут присутствовать во время телефонных разговоров президента. Данное решение Белый дом принял с целью уменьшения вероятности утечки информации, как это произошло после телефонного разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Отмечается, что теперь слушать телефонные разговоры Трампа смогут председатель Государственного департамента Майк Помпео, исполняющий обязанности главы аппарата Белого дома Мик Малвани и его заместитель Роб Блэр.

Кроме того, был ограничен доступ и к стенограмм переговоров Трампа.

Напомним, 13 декабря комитет вопросам юстиции Палаты представителей США утвердил 2 пункты обвинения Трампа. Комитет утвердил обвинение в злоупотреблении властью и препятствовании расследованию Конгресса в рамках импичмента. Голосование за выдвижение обвинений состоится на следующей неделе.

Также сообщалось, что Палата представителей США планирует завершить процедуру объявления импичмента Трампа до 25 декабря. После этого вопрос об импичменте президента США будет передан на рассмотрение Сената, в котором большинство имеют представители Республиканской партии.

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Новости Украины Соединенные Штаты АмерикиДональд Трамп
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