Імміграційна служба США заявила про депортацію українців: що кажуть прикордонники

Імміграційна служба США (ICE) показала кадри депортації громадян України. Прикордонники не фіксують масових повернень українців.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ICE в X (Twitter).
"Ось фотографії перших хвилин повернення українських іноземців додому після їхнього вивезення зі Сполучених Штатів", - йдеться у повідомленні.
Фото: імміграційна служба США показала кадри депортації українців (x.com/ICEgov)
Речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко у коментарі "Суспільному" заявив, що прикордонники не зафіксували масових повернень українців з США.
"Я не можу озвучити якоїсь статистики скільки наших громадян були вислані та повернуті з інших країн міграційними органами за правопорушення", - сказав речник.
Як пояснив Демченко, інші країни можуть депортувати іноземців і за порушення міграційного законодавства, і за інші правопорушення.
При цьому країна, яка депортує, може супроводжувати мігрантів до країн походження. ICE опублікувала фото з депортації українців на кордоні з Україною у невказаному місці.
"До того ж інформування уповноважених органів країни походження таких громадян в таких випадках не завжди є обов’язкове. Це стосується, наприклад, ситуацій коли особи документовані національним паспортними документами що дозволяють перетинати державні кордони", - пояснив речник.
Нагадаємо, президент США Дональд Трамп після повернення до Білого дому розпочав кампанію з депортації мігрантів. Наприкінці лютого і на початку березня відбувалися акції протесту проти Трампа та віцепрезидента США Джей Ді Венса.
На початку червня у Лос-Анджелесі спалахнули масові протести після того, як імміграційна служба затримала в місті щонайменше 118 нелегальних мігрантів.
Трамп розпорядився відправити до Лос-Анджелесу Нацгвардію, щоб придушити заворушення. Ці війська перебували під керівництвом штату Каліфорнія, тому між Трампом і губернатором виник конфлікт.