Імміграційна служба США заявила про депортацію українців: що кажуть прикордонники

"Ось фотографії перших хвилин повернення українських іноземців додому після їхнього вивезення зі Сполучених Штатів", - йдеться у повідомленні.

Фото: імміграційна служба США показала кадри депортації українців (x.com/ICEgov)

Реакція ДПСУ

Речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко у коментарі "Суспільному" заявив, що прикордонники не зафіксували масових повернень українців з США.

"Я не можу озвучити якоїсь статистики скільки наших громадян були вислані та повернуті з інших країн міграційними органами за правопорушення", - сказав речник.

Як пояснив Демченко, інші країни можуть депортувати іноземців і за порушення міграційного законодавства, і за інші правопорушення.

При цьому країна, яка депортує, може супроводжувати мігрантів до країн походження. ICE опублікувала фото з депортації українців на кордоні з Україною у невказаному місці.

"До того ж інформування уповноважених органів країни походження таких громадян в таких випадках не завжди є обов’язкове. Це стосується, наприклад, ситуацій коли особи документовані національним паспортними документами що дозволяють перетинати державні кордони", - пояснив речник.