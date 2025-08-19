Иммиграционная служба США заявила о депортации украинцев: что говорят пограничники

"Вот фотографии первых минут возвращения украинских иностранцев домой после их вывоза из Соединенных Штатов", - говорится в сообщении.

Фото: иммиграционная служба США показала кадры депортации украинцев (x.com/ICEgov)

Реакция ГПСУ

Спикер Государственной пограничной службы Андрей Демченко в комментарии "Суспільному" заявил, что пограничники не зафиксировали массовых возвращений украинцев из США.

"Я не могу озвучить какой-то статистики сколько наших граждан были высланы и возвращены из других стран миграционными органами за правонарушения", - сказал спикер.

Как пояснил Демченко, другие страны могут депортировать иностранцев и за нарушение миграционного законодательства, и за другие правонарушения.

При этом страна, которая депортирует, может сопровождать мигрантов в страны происхождения. ICE опубликовала фото с депортации украинцев на границе с Украиной в неуказанном месте.

"К тому же информирование уполномоченных органов страны происхождения таких граждан в таких случаях не всегда является обязательным. Это касается, например, ситуаций, когда лица документированы национальным паспортными документами, позволяющими пересекать государственные границы", - пояснил спикер.