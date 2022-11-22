Імітують напад Ірану: США та Ізраїль обговорюють можливість проведення спільних навчань

Сполучені Штати та Ізраїль обговорили спільні військові навчання, які імітують можливий напад на Іран та їх маріонеток.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву начальника Генерального штабу Армії оборони Ізраїлю Авіва Кохаві, яку приводить Fox News.

Кохаві та голова Об'єднаного комітету начальників штабів генерал Марк Міллі розглядають можливість проведення найближчими тижнями спільних навчань ВПС, які будуть призначені для підготовки солдатів до можливого конфлікту між Ізраїлем та Іраном або військовими маріонетками Ірану в регіоні.

"Ми знаходимося в критичному моменті часу, який вимагає прискорення оперативних планів та співпраці проти Ірану та його терористичних маріонеток у регіоні", - заявив Кохаві.

Кохаві провів серію зустрічей у Пентагоні та Білому домі, розмовляючи з Міллі та радником з національної безпеки Джейком Салліваном, щоб обговорити загрози безпеці на Близькому Сході.

Сполучені Штати заявили, що підтримають обіцянку президента США Джо Байдена не допустити придбання Іраном ядерної зброї після того, як переговори про можливе поновлення ядерної угоди з країною, схоже, зайшли в глухий кут. Кохаві також зустрівся із директором ЦРУ Вільямом Бернсом.

"ЦАХАЛ активно просуває всі оперативні плани проти іранської загрози. Під час обговорень було вирішено, що ми перебуваємо у критичному моменті часу, який потребує прискорення оперативних планів та співпраці проти Ірану та його терористичних маріонеток у регіоні", - йдеться в заяві.