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Имитируют нападение Ирана: США и Израиль обсуждают возможность проведения совместных учений

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Вторник 22 ноября 2022 22:43
Имитируют нападение Ирана: США и Израиль обсуждают возможность проведения совместных учений Фото: США и Израиль обсуждают возможность проведения совместных учений (GettyImages)
Автор: Дмитрий Браславский

Соединенные Штаты и Израиль обсудили совместные военные учения, имитирующие возможное нападение на Иран и их муртадов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление начальника Генерального штаба Армии обороны Израиля Авива Кохави, которое приводит Fox News.

Кохави и глава Объединенного комитета начальников штабов генерал Марк Милли рассматривают возможность проведения в ближайшие недели совместных учений ВВС, которые будут предназначены для подготовки солдат к возможному конфликту между Израилем и Ираном или военными марионетками Ирана в регионе.

"Мы находимся в критическом моменте времени, которое требует ускорения оперативных планов и сотрудничества против Ирана и его террористических марионеток в регионе", - заявил Кохави.

Кохави провел серию встреч в Пентагоне и Белом доме, разговаривая с Милли и советником по национальной безопасности Джейком Салливаном, чтобы обсудить угрозы безопасности на Ближнем Востоке.

Соединенные Штаты заявили, что поддержат обещание президента США Джо Байдена не допустить приобретения Ираном ядерного оружия после того, как переговоры о возможном возобновлении ядерного соглашения со страной, похоже, зашли в тупик. Кохави также встретился с директором ЦРУ Уильямом Бернсом.

"ЦАХАЛ активно продвигает все оперативные планы против иранской угрозы. В ходе обсуждения было решено, что мы находимся в критическом моменте времени, который требует ускорения оперативных планов и сотрудничества против Ирана и его террористических марионеток в регионе", - говорится в заявлении.

Напомним, что Израиль обвиняет Иран в атаке танкера в Персидском заливе дроном Shahed 136.

Также Израиль готов предоставить Украине вооружение, если Россия получит ракеты от Ирана.

США могут ввести новые санкции против Ирана из-за передачи дронов РФ

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