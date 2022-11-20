Ізраїль звинувачує Іран в атаці танкера в Перській затоці дроном Shahed 136, - CNN

Ізраїль звинуватив Іран в атаці дронів у Перській затоці на нафтовий танкер Pacific Zircon біля берегів Оману, що йшов під ліберійським прапором, перевозячи газойль. Для нападу застосовувався тип БПЛА HESA Shahed 136, що самознищується, які РФ, отримавши від Ірану, застосовує у війні проти України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN .

За словами представника американських військових, атака на судно не завдала серйозних збитків, не вивела корабель з ладу і не перервала його подорож.

В Ізраїлі розцінюють ситуацію як провокацію.

"Ми розглядаємо це як іранську провокацію в Перській затоці - це не напад на Ізраїль - це те саме, що вони зазвичай роблять у Перській затоці, намагаючись підірвати стабільність і здебільшого вплинути на події чемпіонату світу", - сказав ізраїльський чиновник, який попросив не бути названим через делікатність ситуації.

Центральне командування США також зазначало у своїй заяві, що вивчення уламків, що уразили судно, показує, що це був ударний безпілотник серії Shahed.

"Ця атака безпілотних літальних апаратів на цивільне судно в цій критичній морській протоці ще раз демонструє дестабілізуючий характер зловмисної діяльності Ірану в регіоні", - заявив командувач Центрального командування США генерал Майкл "Ерік" Курила.

За даними компанії-експлуатанта судна Eastern Pacific Shipping, внаслідок інциденту ніхто не постраждав. Корпус судна має незначні ушкодження, але витоку вантажу чи потрапляння води зафіксовано не було.

Раніше радник США з національної безпеки Джейк Салліван заявив, що Іран, ймовірно, стоїть за атакою безпілотників, і хоча "цій атаці немає виправдання", вона є "останньою в серії таких дій і більш широкої дестабілізуючої діяльності".

"Вивчивши доступну інформацію, ми впевнені, що Іран, ймовірно, здійснив цю атаку з використанням БПЛА, смертоносного потенціалу, який він все частіше використовує безпосередньо і через своїх маріонеток на Близькому Сході та поширюється в Росії для використання в Україні", - сказав він.

Салліван попередив, що ця дія загрожує міжнародному судноплавству, торгівлі та "свободі судноплавства цим найважливішим водним шляхом".

Зазначається також, що зброя та ціль відповідають схемі атак, пов'язаних з Іраном у минулому. 30 липня 2021 року озброєний безпілотник атакував вантажне судно Mercer Street біля узбережжя Омана, внаслідок чого загинули двоє людей. Цей корабель був пов'язаний з ізраїльським мільярдером.