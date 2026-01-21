Імітував страту та поранив солдата: ДБР викрило заступника командира батальйону на Сумщині

На Сумщині Державне бюро розслідувань (ДБР) викрило замкомандира батальйону, який влаштував розправу над підлеглими. Він катував солдатів та імітував їхню страту.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державне бюро розслідувань .

За даними слідства, офіцер систематично знущався з підлеглих та застосовував до них жорстоке насильство: катував, імітував їхню страту та прострелив ногу одному з бійців.

Причина конфлікту

Конфлікт розпочався після того, як двоє військових виклали у соцмережі запис, на якому командир погрожував їм розстрілом за відмову виконувати вказівки. Після публікації заступник командира почав вимагати видалити відео та публічно перепросити.

Імітація розстрілу та фізичне насильство

Щоб залякати солдатів, офіцер вишикував їх та випустив п’ять куль під ноги та над головами з табельного пістолета. Коли це не подіяло, він вдався до фізичної розправи: бив підлеглих шоломом по голові та тулубу, внаслідок чого у солдата стався розрив меніска.

Постріл у стопу та спроба приховати злочин

Крім того, нападник розстріляв мобільний телефон військового, а потім прицільно вистрілив одному з потерпілих у стопу. Далі офіцер наказав оформити вогнепальне поранення як "самокалічення".

Напади на колег та санкції статей

Слідство встановило, що обвинувачений застосовував силу не лише до солдатів. Через робочий конфлікт він вдарив у голову іншого заступника командира батальйону прямо перед службовою нарадою.

Наразі обвинувачений перебуває під вартою у слідчому ізоляторі. Йому інкримінують катування, порушення статутних правил взаємовідносин між військовослужбовцями та перевищення влади військовою службовою особою (ч. 3 ст. 127, ч. 2 ст. 406, ч. 5 ст. 426-1 КК України). Офіцеру загрожує до 12 років позбавлення волі.