ua en ru
Ср, 21 января Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
ЧС в энергетике Непогода в Украине Мирный план США Графики отключения света Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Происшествия

Имитировал казнь и ранил солдата: ГБР уличило замкомандира батальона в Сумской области

Сумы, Среда 21 января 2026 16:10
UA EN RU
Имитировал казнь и ранил солдата: ГБР уличило замкомандира батальона в Сумской области Фото: сотрудники ГБР задержали офицера, который пытал подчиненных (Getty Images)
Автор: Яна Коваль

На Сумщине Государственное бюро расследований (ГБР) разоблачило замкомандира батальона, который устроил расправу над подчиненными. Он пытал солдат и имитировал их казнь.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственное бюро расследований.

По данным следствия, офицер систематически издевался над подчиненными и применял к ним жестокое насилие: пытал, имитировал их казнь и прострелил ногу одному из бойцов.

Причина конфликта

Конфликт начался после того, как двое военных выложили в соцсети запись, на которой командир угрожал им расстрелом за отказ выполнять указания. После публикации заместитель командира потребовал удалить видео и публично извиниться.

Имитация расстрела и физическое насилие

Чтобы запугать солдат, офицер выстроил их и выпустил пять пуль под ноги и над головами из табельного пистолета. Когда это не подействовало, он прибегнул к физической расправе: бил подчиненных шлемом по голове и туловищу, в результате чего у солдата произошел разрыв мениска.

Выстрел в стопу и попытка скрыть преступление

Кроме того, нападавший расстрелял мобильный телефон военного, а затем прицельно выстрелил одному из пострадавших в стопу. Далее офицер приказал оформить огнестрельное ранение как "самокалечение".

Нападения на коллег и санкции статей

Следствие установило, что обвиняемый применял силу не только к солдатам. Из-за рабочего конфликта он ударил в голову другого заместителя командира батальона прямо перед служебным совещанием.

Сейчас обвиняемый находится под стражей в следственном изоляторе. Ему инкриминируют пытки, нарушение уставных правил взаимоотношений между военнослужащими и превышение власти военным должностным лицом (ч. 3 ст. 127, ч. 2 ст. 406, ч. 5 ст. 426-1 УК Украины). Офицеру грозит до 12 лет лишения свободы.

Напомним, ранее в Одессе арестовали трех работников ТЦК и члена общественной организации. По данным следствия, они требовали взятку за "решение вопроса" с мобилизацией.

Суд постановил взятие под стражу без права внесения залога.

Также Государственное бюро расследований разоблачило командира отделения взвода одной из воинских частей в Донецкой области. Он незаконно продавал оружие и хранил дроны.

Правоохранители изъяли 549 дронов, 277 аккумуляторов к ним и другое спецоборудование. Кроме того, изъято более 80 кг взрывчатого вещества, почти 2,5 тысячи электродетонаторов, мобильный телефон, ноутбук и 74 тысячи долларов.

Читайте РБК-Украина в Google News
ГБР Расследование
Новости
Бывший глава "Укрэнерго" Брехт погиб от удара током
Бывший глава "Укрэнерго" Брехт погиб от удара током
Аналитика
Бизнес на генераторах: как работают сервисы в Украине без света и где понадобится наличка
Дмитрий Сидоровкорреспондент РБК-Украина Бизнес на генераторах: как работают сервисы в Украине без света и где понадобится наличка