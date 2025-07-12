Імітує голос Рубіо: Держдепартамент США попередив про шахрая, який користується ШІ

Державний департамент США розіслав попередження у дипломатичні установи та державні органи щодо небезпечного шахрая, який використовує штучний інтелект для імітації голосу державного секретаря Марко Рубіо.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Associated Press .

Зазначається, що тільки за минулий тиждень було виявлено, що "Рубіо" намагався зв'язатися щонайменше з трьома міністрами закордонних справ інших країн, сенатором США та губернатором одного зі штатів. Для зв'язку шахрай використовував голосову пошту, месенджер Signal та текстові повідомлення.

Припускається, що зловмисник використовує технології штучного інтелекту, щоб імітувати голос державного секретаря. Імена тих, із ким намагався зв'язатися шахрай, не розкриваються, як і додаткові деталі інциденту - з міркувань безпеки, оскільки розслідування триває.

"Держдепартамент поінформований про цей інцидент і зараз відстежує ситуацію та займається розв'язанням проблеми", - повідомила пресі речник Держдепу Теммі Брюс.