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Имитирует голос Рубио: Госдепартамент США предупредил о мошеннике, который пользуется ИИ

США, Суббота 12 июля 2025 20:59
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Имитирует голос Рубио: Госдепартамент США предупредил о мошеннике, который пользуется ИИ Фото: государственный секретарь США Марко Рубио (Getty Images)
Автор: Антон Корж

Государственный департамент США разослал предупреждение в дипломатические учреждения и государственные органы об опасном мошеннике, который использует искусственный интеллект для имитации голоса государственного секретаря Марко Рубио.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Associated Press.

Отмечается, что только за прошедшую неделю было обнаружено, что "Рубио" пытался связаться по меньшей мере с тремя министрами иностранных дел других стран, сенатором США и губернатором одного из штатов. Для связи мошенник использовал голосовую почту, мессенджер Signal и текстовые сообщения.

Предполагается, что злоумышленник использует технологии искусственного интеллекта, чтобы имитировать голос государственного секретаря. Имена тех, с кем пытался связаться мошенник, не раскрываются, как и дополнительные детали инцидента - из соображений безопасности, поскольку расследование продолжается.

"Госдепартамент проинформирован об этом инциденте и сейчас отслеживает ситуацию и занимается решением проблемы", - сообщила прессе представитель Госдепа Тэмми Брюс.

Отметим, что мошенничество с помощью искусственного интеллекта появилось и в Украине. У украинцев начали выманивать деньги, используя сгенерированные ИИ имитации голоса родственников пострадавших.

В целом мошенничество с использованием ИИ распространяется невиданными темпами. Убытки от киберпреступлений, совершенных в том числе с использованием искусственного интеллекта, в конце 2025 года могут достичь рекордной суммы в 10,5 триллиона долларов - это втрое больше, чем в 2015 году. Кроме того, необходимые для работы ИИ системы потребляют массу ресурсов и наносят вред экологии.

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Искусственный интеллект Мошенники
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