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Мовчазний ворог планети. Чому ШІ стає новою екологічною загрозою: дослідження

П'ятниця 20 червня 2025 19:00
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Мовчазний ворог планети. Чому ШІ стає новою екологічною загрозою: дослідження Штучний інтелект завдає шкоди планеті (фото: Getty Images)
Автор: Павло Колеснік

Штучний інтелект стрімко впроваджується в наше повсякденне життя - від пошукових систем до розумних гаджетів. Однак за технологічним прогресом ховається тривожна реальність: ШІ споживає колосальну кількість енергії та ресурсів.

РБК-Україна з посиланням на веб-сайт Android Police розповідає, чому ШІ може стати новою загрозою для планети і до яких наслідків це призводить.

Щорічне оновлення смартфонів - екологічна проблема

Згідно з дослідженням Harvard Business Review, штучний інтелект споживає тисячі МВт/год електроенергії та викидає сотні тонн вуглецю. Це еквівалентно щорічним викидам вуглецю сотнями домогосподарств.

Тренування моделей ШІ також призводить до виснаження прісної води. У міру ускладнення ШІ та конкуренції витрати на обчислювальні потужності тільки зростають, посилюючи проблему.

Дата-центри та екологія

Більшість великих ШІ-систем розміщуються в дата-центрах, які споживають величезні обсяги електроенергії і вимагають великих ресурсів для будівництва та експлуатації. Наприклад, один потужний сервер вагою близько 2 кг вимагає близько 800 кг сировини (без урахування мікрочіпів).

Крім того, вода, необхідна для охолодження електроніки, - дефіцитний ресурс, який не можна бездумно витрачати.

Дата-центри також продукують електронні відходи з небезпечними речовинами, такими як ртуть і свинець. Ці токсичні речовини завдають серйозної шкоди екосистемам і тваринному світу, а їх утилізація на масштабному рівні - вкрай складне завдання.

Живлення ШІ (головне навантаження на енергетику)

Для роботи дата-центрів і ШІ потрібно багато енергії, часто з невідновлюваних джерел - вугілля, нафти і газу. Вони забезпечують близько 75% глобальних викидів парникових газів, прискорюючи кліматичні зміни. На жаль, повністю переходити на "зелену" енергію дата-центри поки що не готові.

Мовчазний ворог планети. Чому ШІ стає новою екологічною загрозою: дослідженняДля живлення ШІ потрібно багато енергії (фото: Google)

Виробництво техніки для ШІ - ще один удар по екології

Виготовлення пристроїв зі ШІ пов'язане з високими енергетичними витратами і видобутком металів, що додатково збільшує навантаження на навколишнє середовище. Поки попит на такі гаджети зростає, скорочення виробництва малоймовірне.

Цифрова активність та її внесок у викиди

За даними Earth.org, веб-серфінг, соцмережі, стрімінг і відеоконференції можуть становити до 40% індивідуального вуглецевого бюджету. Запити в ChatGPT споживають у 10 разів більше електроенергії, ніж звичайний пошук Google (за даними Міжнародного енергетичного агентства).

ШІ-огляди в пошуку Google вимагають у 30 разів більше енергії для генерації тексту, ніж простий пошук інформації. Однак Google зазначає, що з моменту запуску технологія стала на 80% енергоефективнішою завдяки технічним інноваціям.

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