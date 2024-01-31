Іменитий клуб відмовився від любителя російських грошей під тиском фанатів

25-річний форвард не поповнить лави литовського гранда. Він поплатився за потяг до "довгого рубля".

"Нардін Мулахусейновіч не гратиме за "Жальгіріс" – клуб і гравець за взаємною згодою пішли різними шляхами. Клуб раніше досягнув усної домовленості з гравцем. У середу він зі своїми представниками приїхав у Вільнюс. Однак, після розмови клубу з представниками гравця сторони вирішили не продовжувати співпрацю та не підписувати контракт", – ідеться в заяві клубу.

Трансферу Мулахусейновіча передусім завадила негативна реакція вболівальників "зелено-білих". Щойно з'явилася інформація про наміри підписати боснійця, вони почали висловлювати невдоволення в соцмережах. Фанати не захотіли бачити у футболці "Жальгіріса" футболіста, який поїхав до Росії в час агресії проти України.

Вихованець "Железнічара" зі Сараєво Мулахусейновіч у січні 2023 року підписав контракт із махачкалинським "Динамо". У російській першості він провів півроку та встиг зіграти 12 матчів у всіх турнірах без результативних дій. Влітку опинився в словенському "Копері".