Именитый клуб отказался от любителя российских денег под давлением фанатов

25-летний форвард не пополнит ряды литовского гранда. Он поплатился за тягу к "длинному рублю".

"Нардин Мулахусейнович не будет играть за "Жальгирис" – клуб и игрок по взаимному согласию пошли разными путями. Клуб ранее достиг устной договоренности с игроком. В среду он со своими представителями приехал в Вильнюс. Однако, после разговора клуба с представителями игрока стороны решили не продолжать сотрудничество и не подписывать контракт", – говорится в заявлении клуба.

Трансферу Мулахусейновича, прежде всего, помешала негативная реакция болельщиков "зелено-белых". Как только появилась информация о намерениях подписать боснийца, они начали выражать недовольство в соцсетях. Фанаты не захотели видеть в футболке "Жальгириса" футболиста, уехавшего в Россию во время агрессии против Украины.

Воспитанник "Железничара" из Сараево Мулахусейнович в январе 2023 года подписал контракт с махачкалинским "Динамо". В российском первенстве он провел полгода и успел сыграть 12 матчей во всех турнирах без результативных действий. Летом оказался в словенском "Копере".