Чекають "братів". Футбольна збірна Росії знайшла в Європі негидливих суперників

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний Twitter збірної .

Балканська команда зібралася зіграти спаринг із росіянами. Більше того, "білі орли" поїдуть до Москви, коли всі європейські збірні оминають РФ десятою дорогою у час агресії проти України.

"50 днів до матчу Росія – Сербія! Чекаємо дружньої зустрічі з братами", – написали росіяни, а згодом акаунт Футбольного союзу Сербії зробив ретвіт допису.

Поєдинок запланований на 21 березня. Товариський матч відбудеться в Москві на стадіоні "Динамо". Арена може прийняти понад 26 тисяч уболівальників.

Збірна Сербії стане першою європейською збірною, яка зустрінеться з Росією після повномасштабного вторгнення до України. У лютому-березні 2022 року російська команда опинилася в ізоляції та була відсторонена від усіх змагань під егідою УЄФА та ФІФА. З тих пір збірна грала лише контрольні поєдинки з країнами "третього світу".

Про наміри сербської збірної прийняти запрошення Росії стало відомо в грудні. Тоді Українська асоціація футболу закликала колег із Балкан звернути увагу на те, що "неприпустимо дозволяти командам з Росії повертатися у футбольну сім’ю цивілізованого світу". Наразі невідомо, чи УЄФА санкціонував матч.