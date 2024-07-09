ua en ru
Вт, 09 июля News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Именитый клуб УПЛ выбрал тренера на новый сезон

Одесса, Вторник 09 июля 2024 17:59
UA EN RU
Именитый клуб УПЛ выбрал тренера на новый сезон Фото: Александр Бабич вернулся в чемпионат Украины (temasport.com)
Автор: Антон Федорцив

Одесский "Черноморец" вернул Александра Бабича на должность главного тренера команды.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт клуба.

45-летний специалист во второй раз возглавил "моряков". Он работал с командой в 2014-2017 гг.

Бабич вернется в "Черноморец" из чемпионата Болгарии. Там в течение полгода он тренировал "Пирин" из Благоевграда. Под его руководством "орлы" не смогли спастись от вылета из Первой лиги и готовятся начать новый сезон во втором дивизионе.

Бабич вступит в должность, которая стала вакантной после отставки Романа Григорчука. Специалист покинул "моряков" и трудоустроился в азербайджанской Премьер-лиге. Там он будет тренировать бакинский "Нефтчи".

Кто такой Александр Бабич

Уроженец Алчевска, воспитанник "Днепра". На профессиональном уровне также защищал цвета "Кременя" из Кременчуга, "Горняка-Спорта" из Горишних Плавней, александрийской "Полиграфтехники", махачкалинского "Анжи", харьковского "Металлиста" и "Черноморца".

Был капитаном "моряков", а по завершении карьеры перешел на тренерскую работу. Работал с командами U-19 и U-21, а в 2014 году возглавил первую команду "Черноморца". Наивысшее достижение – 6-е место в сезоне 2016/17. Ушел из команды после провального старта следующего сезона.

Позже тренировал "Мариуполь" и криворожский "Кривбасс". Перед "Пирином" поработал с "Фратрией" из Варны.

Читайте РБК-Украина в Google News
Чемпионат Украины УПЛ Черноморец
NEWS
"Укрэнерго" уменьшило объем отключений света до вечера
"Укрэнерго" уменьшило объем отключений света до вечера
DAILY
В тени Трампа. Что будут обсуждать на саммите НАТО в Вашингтоне и чего ждать Украине
Роман Кот, Милан Лелич В тени Трампа. Что будут обсуждать на саммите НАТО в Вашингтоне и чего ждать Украине