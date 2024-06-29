УПЛ презентувала календар на новий сезон: коли старт і перше Класичне
Українська Прем'єр-ліга сформувала розклад матчів сезону 2024/25. Нова кампанія розпочнеться на початку серпня.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт УПЛ.
Елітний дивізіон затвердив базові дати календаря прийдешнього сезону. Старт чемпіонату запланували на 3 серпня, а базовою датою фінального туру стало 24 травня.
Донецький "Шахтар" розпочне захист титулу з виїзного поєдинку проти полтавської "Ворскли". Натомість київське "Динамо" в стартовому турі гостюватиме в "Олександрії". На новачка Прем'єр-ліги – львівські "Карпати" – чекатиме виїзд у Рівне до "Вереса".
Тіньовим центральним протистоянням 1-го туру буде матч "Руха" проти "Полісся" з Житомира. Львів'яни на фініші минулого сезону програли "поліським вовкам" перегони за п'ятим місцем, що вивело житомирян у кваліфікацію Ліги конференцій.
Перша Класичне протистояння УПЛ між "Динамо" та "Шахтарем" відбудеться в Києві. Базова дата – 26 жовтня. Другий матч вітчизняних грандів відбудеться наприкінці квітня.
Список матчів 1-го туру Прем'єр-ліги сезону 2024/25:
- "Олександрія" – "Динамо"
- "Ворскла" – "Шахтар"
- "Кривбас" – "Чорноморець"
- "Дніпро-1" – ЛНЗ
- "Зоря" – "Інгулець"
- "Верес" – "Карпати"
- "Рух" – "Полісся"
- "Оболонь" – "Колос"
До слова, раніше "Динамо" презентувало три комплекти форми на наступний сезон.
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