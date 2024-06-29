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УПЛ презентувала календар на новий сезон: коли старт і перше Класичне

Київ, Субота 29 червня 2024 11:49
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УПЛ презентувала календар на новий сезон: коли старт і перше Класичне Фото: "Динамо" та "Шахтар" зустрінуться восени (facebook.com/fcdynamoua)
Автор: Антон Федорців

Українська Прем'єр-ліга сформувала розклад матчів сезону 2024/25. Нова кампанія розпочнеться на початку серпня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт УПЛ.

Елітний дивізіон затвердив базові дати календаря прийдешнього сезону. Старт чемпіонату запланували на 3 серпня, а базовою датою фінального туру стало 24 травня.

Донецький "Шахтар" розпочне захист титулу з виїзного поєдинку проти полтавської "Ворскли". Натомість київське "Динамо" в стартовому турі гостюватиме в "Олександрії". На новачка Прем'єр-ліги – львівські "Карпати" – чекатиме виїзд у Рівне до "Вереса".

Тіньовим центральним протистоянням 1-го туру буде матч "Руха" проти "Полісся" з Житомира. Львів'яни на фініші минулого сезону програли "поліським вовкам" перегони за п'ятим місцем, що вивело житомирян у кваліфікацію Ліги конференцій.

Перша Класичне протистояння УПЛ між "Динамо" та "Шахтарем" відбудеться в Києві. Базова дата – 26 жовтня. Другий матч вітчизняних грандів відбудеться наприкінці квітня.

Список матчів 1-го туру Прем'єр-ліги сезону 2024/25:

  • "Олександрія" – "Динамо"
  • "Ворскла" – "Шахтар"
  • "Кривбас" – "Чорноморець"
  • "Дніпро-1" – ЛНЗ
  • "Зоря" – "Інгулець"
  • "Верес" – "Карпати"
  • "Рух" – "Полісся"
  • "Оболонь" – "Колос"

До слова, раніше "Динамо" презентувало три комплекти форми на наступний сезон.

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