От имени "Азова" распространяют фейковый манифест: полк сделал заявление

В сети распространяют манифест, в котором якобы от имени "Азова" призывают к решительным мерам по защите Украины "не только от московской империи, но и от гнилья наверху". Полк не имеет к этому отношения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram "Азова".

"Заявляем следующее: полк "Азов" не имеет никакого отношения к данному манифесту. Пока кто-то тратит свое время впустую, мы прилагаем все усилия для сохранения жизни нашего народа. Боремся за независимость, суверенность и территориальную целостность Украины", - говорится в сообщении.

Полк отмечает, что отомстит за гибель каждого бойца "Азова", за гибель каждого патриота Украины, но их месть будет направлена исключительно на врага - страну-агрессора.