От имени "Азова" распространяют фейковый манифест: полк сделал заявление
В сети распространяют манифест, в котором якобы от имени "Азова" призывают к решительным мерам по защите Украины "не только от московской империи, но и от гнилья наверху". Полк не имеет к этому отношения.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram "Азова".
"Заявляем следующее: полк "Азов" не имеет никакого отношения к данному манифесту. Пока кто-то тратит свое время впустую, мы прилагаем все усилия для сохранения жизни нашего народа. Боремся за независимость, суверенность и территориальную целостность Украины", - говорится в сообщении.
Полк отмечает, что отомстит за гибель каждого бойца "Азова", за гибель каждого патриота Украины, но их месть будет направлена исключительно на врага - страну-агрессора.
Напомним, 21 августа в России взорвали автомобиль Land Cruiser Prado, в котором находилась российская пропагандистка Дарья Дугина.
Российские СМИ начали тиражировать информацию о якобы причастности украинской стороны, в частности, полка "Азов", но в Офисе президента опровергли такую возможность. В полку также отрицали свою причастность.
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