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От имени "Азова" распространяют фейковый манифест: полк сделал заявление

Новина українською →
Воскресенье 28 августа 2022 15:19
От имени "Азова" распространяют фейковый манифест: полк сделал заявление Фото: от имени "Азова" распространяют фейковый манифест (Getty Images)
Автор: Елизавета Драбкина

В сети распространяют манифест, в котором якобы от имени "Азова" призывают к решительным мерам по защите Украины "не только от московской империи, но и от гнилья наверху". Полк не имеет к этому отношения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram "Азова".

"Заявляем следующее: полк "Азов" не имеет никакого отношения к данному манифесту. Пока кто-то тратит свое время впустую, мы прилагаем все усилия для сохранения жизни нашего народа. Боремся за независимость, суверенность и территориальную целостность Украины", - говорится в сообщении.

Полк отмечает, что отомстит за гибель каждого бойца "Азова", за гибель каждого патриота Украины, но их месть будет направлена исключительно на врага - страну-агрессора.

Напомним, 21 августа в России взорвали автомобиль Land Cruiser Prado, в котором находилась российская пропагандистка Дарья Дугина.

Российские СМИ начали тиражировать информацию о якобы причастности украинской стороны, в частности, полка "Азов", но в Офисе президента опровергли такую возможность. В полку также отрицали свою причастность.

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