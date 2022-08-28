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Від імені "Азову" поширюють фейковий маніфест: полк зробив заяву

Новость на русском →
Неділя 28 серпня 2022 15:19
Від імені "Азову" поширюють фейковий маніфест: полк зробив заяву Фото: від імені "Азову" поширюють фейковий маніфест (Getty Images)
Автор: Єлизавета Драбкіна

У мережі поширюють маніфест, у якому нібито від імені "Азову" закликають до рішучих заходів щодо захисту України "не тільки від московської імперії, але й від гнилля нагорі". Полк не має до цього стосунку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram "Азова".

"Заявляємо наступне: полк "Азов" немає жодного відношення до даного маніфесту. Поки хтось витрачає свій час даремно, ми докладаємо усіх зусиль для збереження життя нашого народу. Боремося за незалежність, суверенність та територіальну цілісність України", - говориться у повідомлення.

Полк зазначає, що помститься за загибель кожного бійця "Азову", за загибель кожного патріота України, але їхня помста буде спрямована виключно на ворога - країну-агресора.

Нагадаємо, 21 серпня у Росії підірвали автомобіль Land Cruiser Prado, в якому знаходилася російська пропагандистка Дар'я Дугіна.

Російські ЗМІ почали тиражувати інформацію про нібито причетність української сторони, зокрема, полку "Азов", але в Офісі президента спростували таку можливість. У полку також заперечили свою причетність.

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