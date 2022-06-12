Не имел смысла. Зеленский отреагировал на ракетный удар по Чорткову

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на ракетный удар по Чорткову Тернопольской области. Россия в очередной раз прибегла к террору.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на обращение президента Владимира Зеленского.
По его словам, после удара в больнице до сих пор остаются 10 человек.
"Не было ни одного тактического или стратегического смысла в этом ударе. Как и в абсолютном большинстве других российских ударов это террор, просто террор. Среди пострадавших есть девочка, ей 12 лет, она из Харькова, она уехала в Тернопольскую область, чтобы спастись от российской армии. Именно такие факты теперь будут определять восприятие России в мире. Не Петр I, не Лев Толстой, а дети, раненые и убитые российскими ударами", - отметил Зеленский.
Напомним, накануне около 22:00 российские войска нанесли ракетный удар по Чорткову, местные жители слышали несколько взрывов. Из-за угрозы аварий в городе перекрывали газоснабжение, но его уже восстановили.
Известно, что в результате удара пострадали 23 человека, как гражданские, так и военные.
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