UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Не имел смысла. Зеленский отреагировал на ракетный удар по Чорткову

Фото: президент Украины Владимир Зеленский (president.gov.ua)
Автор: Сергей Новиков

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на ракетный удар по Чорткову Тернопольской области. Россия в очередной раз прибегла к террору.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на обращение президента Владимира Зеленского.

По его словам, после удара в больнице до сих пор остаются 10 человек.

"Не было ни одного тактического или стратегического смысла в этом ударе. Как и в абсолютном большинстве других российских ударов это террор, просто террор. Среди пострадавших есть девочка, ей 12 лет, она из Харькова, она уехала в Тернопольскую область, чтобы спастись от российской армии. Именно такие факты теперь будут определять восприятие России в мире. Не Петр I, не Лев Толстой, а дети, раненые и убитые российскими ударами", - отметил Зеленский.

Напомним, накануне около 22:00 российские войска нанесли ракетный удар по Чорткову, местные жители слышали несколько взрывов. Из-за угрозы аварий в городе перекрывали газоснабжение, но его уже восстановили.

Известно, что в результате удара пострадали 23 человека, как гражданские, так и военные.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Владимир ЗеленскийВойна России против Украины