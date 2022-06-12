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Ракетный обстрел Чорткова: в городе восстановили газо- и водоснабжение

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Воскресенье 12 июня 2022 16:34
Ракетный обстрел Чорткова: в городе восстановили газо- и водоснабжение Фото: глава Тернопольской ОВА Владимир Труш (facebook.com/Trush.Volodymyr)
Автор: Иван Носальский

Коммунальщики восстановили газо- и водоснабжение в Чорткове Тернопольской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Тернопольской ОВА Владимира Труша.

По его информации, всем жителям Чорткова восстановили доступ к централизованному газо- и водоснабжению. При этом работы по ликвидации последствий обстрела продолжаются.

Также Труш добавил, что сейчас работает комиссия по оценке стоимости ущерба имущества местного населения.

Напомним, в субботу, 11 июня, стало известно, что примерно в 22:00 местные жители Чорткова услышали несколько взрывов. Войска РФ нанесли ракетный удар по городу.

Позже в результате взрыва в Чорткове местные власти приняли решение отключить газ.

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Тернопольская область ракетный удар Война России против Украины
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