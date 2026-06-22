Біля Криму сталася серія землетрусів за кілька годин
Сьогодні вранці, 22 червня, в районі окупованого Криму зафіксували одразу чотири землетруси. Їхні епіцентри - у Чорному морі.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Головного центру спеціального контролю.
Що відомо про землетруси
За даними фахівців, перший землетрус був зареєстрований о 05:09. Його магнітуда становила 3,7, а епіцентр розташовувався у Чорному морі за 8 км від узбережжя Криму на глибині 24 км.
Другий поштовх стався о 05:27. Магнітуда землетрусу склала 3,3. Епіцентр знаходився за 13 км від узбережжя Криму на глибині 16 км.
Третій землетрус зафіксували о 06:14. Його магнітуда становила 3,8. Епіцентр розташовувався за 7 км від узбережжя Криму на глибині 25 км.
Четвертий поштовх стався о 07:11. Його магнітуда сягнула 3,6. Епіцентр знаходився за 13 км від кримського узбережжя на глибині 19 км.
Де був епіцентр
Усі чотири землетруси сталися в акваторії Чорного моря поблизу Кримського півострова.
У центрі контролю уточнили, що за класифікацією всі зафіксовані поштовхи належать до відчутних землетрусів.
Землетруси в Україні
Нагадаємо, на початку лютого 2026 року землетрус із епіцентром у Чорному морі відчули мешканці кількох областей України.
Наприкінці травня фахівці зафіксували ще один підземний поштовх поблизу узбережжя тимчасово окупованого Криму.
Перший землетрус у червні цього року зареєстрували в Івано-Франківській області.
Водночас сейсмологи попереджають про збереження високої ймовірності сильного землетрусу в районі Криму.
За їхніми оцінками, до 2027 року на півострові можуть повторитися поштовхи інтенсивністю до 7 балів.