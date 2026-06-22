ua en ru
Пн, 22 червня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle Спецпроєкти
Реформа ЗСУ Drone Deals Ормузька протока Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика Біла економіка
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса
Досьє
Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » Надзвичайні події

Біля Криму сталася серія землетрусів за кілька годин

09:12 22.06.2026 Пн
2 хв
Зранку підземні поштовхи зафіксували один за одним
aimg Ірина Глухова
Біля Криму сталася серія землетрусів за кілька годин Фото: біля Криму зафіксували 4 землетруси (Getty Images)
Не витрачай час на шум! Читай тільки суть з РБК-Україна у Google

Сьогодні вранці, 22 червня, в районі окупованого Криму зафіксували одразу чотири землетруси. Їхні епіцентри - у Чорному морі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Головного центру спеціального контролю.

Що відомо про землетруси

За даними фахівців, перший землетрус був зареєстрований о 05:09. Його магнітуда становила 3,7, а епіцентр розташовувався у Чорному морі за 8 км від узбережжя Криму на глибині 24 км.

Другий поштовх стався о 05:27. Магнітуда землетрусу склала 3,3. Епіцентр знаходився за 13 км від узбережжя Криму на глибині 16 км.

Читайте також: Руйнівні землетруси в Україні - реальність чи фантазія? Інтерв'ю з науковцем НАН

Третій землетрус зафіксували о 06:14. Його магнітуда становила 3,8. Епіцентр розташовувався за 7 км від узбережжя Криму на глибині 25 км.

Четвертий поштовх стався о 07:11. Його магнітуда сягнула 3,6. Епіцентр знаходився за 13 км від кримського узбережжя на глибині 19 км.

Де був епіцентр

Усі чотири землетруси сталися в акваторії Чорного моря поблизу Кримського півострова.

У центрі контролю уточнили, що за класифікацією всі зафіксовані поштовхи належать до відчутних землетрусів.

Землетруси в Україні

Нагадаємо, на початку лютого 2026 року землетрус із епіцентром у Чорному морі відчули мешканці кількох областей України.

Наприкінці травня фахівці зафіксували ще один підземний поштовх поблизу узбережжя тимчасово окупованого Криму.

Перший землетрус у червні цього року зареєстрували в Івано-Франківській області.

Водночас сейсмологи попереджають про збереження високої ймовірності сильного землетрусу в районі Криму.

За їхніми оцінками, до 2027 року на півострові можуть повторитися поштовхи інтенсивністю до 7 балів.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Крим сейсмолог
Новини
Росіяни вдарили по іноземних суднах у морі, ВМС України евакуювали людей: є жертва
Росіяни вдарили по іноземних суднах у морі, ВМС України евакуювали людей: є жертва
Аналітика
Схема виводу прибутків за кордон – це держзрада: інтерв'ю з головою ДПС Лесею Карнаух
Олександр Бердинськихредактор розділу "Бізнес" Схема виводу прибутків за кордон – це держзрада: інтерв'ю з головою ДПС Лесею Карнаух