"Ільвес" – "Шахтар": де і коли дивитися матч-відповідь Ліги Європи сьогодні
17 липня володар Кубка України донецький "Шахтар" проведе матч-відповідь першого кваліфікаційного раунду Ліги Європи проти фінського "Ільвеса".
Де і коли відбудеться матч та хто транслюватиме його в прямому ефірі – підкаже РБК-Україна.
Коли стартує гра-відповідь
Команди проведуть гру-відповідь у фінському Тампере на стадіоні "Таммела". Стартовий свисток арбітра прозвучить о 19:00 за київським часом.
У першому матчі, який став офіційний дебютом турецького фахівця Арди Турана на посаді головного тренера "гірників", український клуб розгромив "Ільвес" з рахунком 6:0.
За підсумками двоматчевого протистояння переможець вийде до другого кваліфікаційного раунду Ліги Європи, де зіграє з турецьким "Бешикташем". Команда, яка поступиться в дуелі, продовжить єврокубковий шлях у другому раунді кваліфікації Ліги конференцій – її суперником стане нідерландський АЗ.
На що не приймають ставки букмекери
Як і в першому матчі, у грі-відповіді аналітики букмекерських контор повністю віддають перевагу "Шахтарю". Коефіцієнт на перемогу "гірників" становить 1,45. Нічия оцінюється у 5,70. Виграш фінського клубу – в 7,00.
А от на підсумок двоматчевого протистояння букмекери ставки не приймають: не сумніваються, що донецький клуб втримає зароблений у першому поєдинку гандикап у шість м'ячів.
Де дивитися матч
Гру у прямому ефірі українські вболівальники зможуть подивитися на онлайн-платформі кіно і телебачення Київстар ТБ.
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