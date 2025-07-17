"Ильвес" - "Шахтер": где и когда смотреть ответный матч Лиги Европы сегодня
17 июля обладатель Кубка Украины донецкий "Шахтер" проведет ответный матч первого квалификационного раунда Лиги Европы против финского "Ильвеса".
Где и когда состоится матч и кто будет транслировать его в прямом эфире - подскажет РБК-Украина.
Когда стартует ответная игра
Команды проведут ответную игру в финском Тампере на стадионе "Таммела". Стартовый свисток арбитра прозвучит в 19:00 по киевскому времени.
В первом матче, который стал официальный дебютом турецкого специалиста Арды Турана на посту главного тренера "горняков", украинский клуб разгромил "Ильвес" со счетом 6:0.
По итогам двухматчевого противостояния победитель выйдет во второй квалификационный раунд Лиги Европы, где сыграет с турецким "Бешикташем". Команда, которая уступит в дуэли, продолжит еврокубковый путь во втором раунде квалификации Лиги конференций - ее соперником станет нидерландский АЗ.
На что не принимают ставки букмекеры
Как и в первом матче, в ответной игре аналитики букмекерских контор полностью отдают предпочтение "Шахтеру". Коэффициент на победу "горняков" составляет 1,45. Ничья оценивается в 5,70. Выигрыш финского клуба - в 7,00.
А вот на итог двухматчевого противостояния букмекеры ставки не принимают: не сомневаются, что донецкий клуб удержит заработанный в первом поединке гандикап в шесть мячей.
Где смотреть матч
Игру в прямом эфире украинские болельщики смогут посмотреть на онлайн-платформе кино и телевидения Киевстар ТВ.
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