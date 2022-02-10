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Илона Маска высмеяли из-за публикации в Twitter

Автор: Сергей Пышкин

Предпринимателя Илона Маска высмеяли в Twitter за его саркастическую публикацию. В ней он поблагодарил людей, которые курят.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на EssentiallySports.

Маск является довольно активным пользователем платформы Twitter. В своей социальной сети предприниматель часто делится подробностями очередных достижений его компаний и анонсами новых запусков ракет SpaceX. В то же время иногда он любит пошутить или же поделиться очередным мемом.

В этот же раз, Маск прислал саркастическую публикацию. В ней он поблагодарил людей, которые продолжают курить. Миллиардер пытался намекнуть на то, что эта плохая привычка на самом деле вызывает большие риски для здоровья, повреждает дыхательную систему и заставляет выглядеть старше своего реального возраста.

В конце концов, не всем понравились такие поучения от предпринимателя. Первым отреагировал стример TimTheTatman, который ответил Маску: "Никаких проблем, Илон" и прислал фотографию с большой сигарой. После этого к треду присоединились и другие пользователи, которые продолжили высмеивать основателя Tesla.

Некоторые же напомнил Маску о том, как он попробовал марихуану во время подкаста у Джо Рогана.

Напомним, РБК-Украина рассказывало о том, что компания Tesla, которая принадлежит Илону Маску, получила очередную повестку в суд от Комиссии по ценным бумагам и биржам США.

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Илон Маск