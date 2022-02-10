Ілона Маска висміяли через публікацію у Twitter

Маск є доволі активним користувачем платформи Twitter. У своїй соціальній мережі підприємець часто ділиться подробицями чергових досягнень його компаній та анонсами нових запусків ракет SpaceX. Водночас інколи він любить пожартувати або ж поділитися черговим мемом.

Цього ж разу, Маск надіслав саркастичну публікацію у якій подякував людям, які продовжують палити. Мільярдер намагався натякнути на те, що ця погана звичка насправді викликає великі ризики для здоров’я, пошкоджує дихальну систему та змушує виглядати старше за свій реальний вік.

Зрештою, не усім сподобались такі повчання від підприємця. Першим відреагував стрімер TimTheTatman, який відповів Маску: "Жодних проблем, Ілоне" та надіслав фотографію з великою сигарою. Після цього до треду приєдналися й інші користувачі, які продовжили висміювати засновника Tesla.

Дехто ж нагадав Маску про те, як він спробував марихуану під час подкасту у Джо Рогана.