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Ілона Маска висміяли через публікацію у Twitter

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Четвер 10 лютого 2022 11:26
Ілона Маска висміяли через публікацію у Twitter Фото: підприємець Ілон Маск (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Підприємця Ілона Маска висміяли у Twitter через його саркастичну публікацію. У ній він подякував людям, які курять.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на EssentiallySports.

Маск є доволі активним користувачем платформи Twitter. У своїй соціальній мережі підприємець часто ділиться подробицями чергових досягнень його компаній та анонсами нових запусків ракет SpaceX. Водночас інколи він любить пожартувати або ж поділитися черговим мемом.

Цього ж разу, Маск надіслав саркастичну публікацію у якій подякував людям, які продовжують палити. Мільярдер намагався натякнути на те, що ця погана звичка насправді викликає великі ризики для здоров’я, пошкоджує дихальну систему та змушує виглядати старше за свій реальний вік.

Зрештою, не усім сподобались такі повчання від підприємця. Першим відреагував стрімер TimTheTatman, який відповів Маску: "Жодних проблем, Ілоне" та надіслав фотографію з великою сигарою. Після цього до треду приєдналися й інші користувачі, які продовжили висміювати засновника Tesla.

Дехто ж нагадав Маску про те, як він спробував марихуану під час подкасту у Джо Рогана.

Нагадаємо, РБК-Україна розповідало про те, що компанія Tesla, яка належить Ілону Маску, отримала чергову повістку до суду від Комісії з цінних паперів та бірж США.

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Илон Маск
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