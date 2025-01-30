Ілона Маска висунуто на Нобелевську премію

Скандальні заяви Маска

Нагадаємо, нещодавно прем'єр-міністр Франції Франсуа Байру заявив, що Маск становить загрозу для демократії. Таким чином він відреагував на нападки Маска на адресу Франції та країни Європи.

Зазначимо, що раніше мільярдер вже опинявся у центрі скандалів через свої заяви. Зокрема, 25 січня бізнесмен виступив на з‘їзді ультраправої партії "Альтернатива для Німеччини", підтримав її та заявив, що АдН є найкращою надією для Німеччини.

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