Илон Маск выдвинут на Нобелевскую премию

По словам депутата, ходатайство о присуждении Маску Нобелевской премии мира 2025 года было подано 29 января.

"За его последовательную приверженность фундаментальному праву человека на свободу публичного выражения взглядов, а следовательно, и мира", - написал Гримс.

Дополнительно он поблагодарил всех соавторов ходатайства и тех, "кто помог в этом непростом проекте".



Скриншот под постом Гримса в Facebook (facebook.com/branko.grims)