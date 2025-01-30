Илон Маск выдвинут на Нобелевскую премию

Кандидатура американского миллиардера Илона Маска выдвинута на Нобелевскую премию. Его отметили за вклад в защиту свободы слова и прав человека.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение члена Европейского парламента Бранко Гримса в Facebook.
По словам депутата, ходатайство о присуждении Маску Нобелевской премии мира 2025 года было подано 29 января.
"За его последовательную приверженность фундаментальному праву человека на свободу публичного выражения взглядов, а следовательно, и мира", - написал Гримс.
Дополнительно он поблагодарил всех соавторов ходатайства и тех, "кто помог в этом непростом проекте".
Скриншот под постом Гримса в Facebook (facebook.com/branko.grims)
Напомним, недавно премьер-министр Франции Франсуа Байру заявил, что Маск представляет угрозу для демократии. Таким образом он отреагировал на нападки Маска в адрес Франции и страны Европы.
Отметим, что ранее миллиардер уже оказывался в центре скандалов из-за своих заявлений. В частности, 25 января бизнесмен выступил на съезде ультраправой партии "Альтернатива для Германии", поддержал ее и заявил, что АдГ является лучшей надеждой для Германии.
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