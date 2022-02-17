У Илона Mаска отреагировала на обвинения в жестоком обращении с животными

"Все новые медицинские устройства и методы лечения должны быть протестированы на животных, прежде чем их можно будет с этической точки зрения опробовать на людях", - отметила пресс-служба компании.

Также Neuralink добавила, что никогда не получала отзыва от Министерства сельского хозяйства США после проверок ее обьектов, а также программы ухода за животными.

Добавим, что сегодня Neuralin разрабатывает мозговой имплант, который в будущем будет помогать лечить разные некрологические расстройства.