У Ілона Маска відреагувала на звинувачення в жорстокому поводженні з тваринами

"Всі нові медичні пристрої та методи лікування повинні бути протестовані на тваринах, перш ніж їх можна буде з етичної точки зору випробувати на людях", - зазначила пресслужба компанії.

Також Neuralink додала, що ніколи не отримувала відкликання від Міністерства сільського господарства США після перевірок її об'єктів, а також щодо програми догляду за тваринами.

Додамо, що сьогодні Neuralin розробляє мозковий імплант, який у майбутньому допомагатиме лікувати різні некрологічні розлади.