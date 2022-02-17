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У Ілона Маска відреагувала на звинувачення в жорстокому поводженні з тваринами

Автор: Сергій Пишкін

Компанія Neuralink, яка займається розробкою чіпа для мозку і належить Ілону Маску, відреагувала на недавні звинувачення в жорстокому поводженні з тваринами. Заявила про прихильність захисту піддослідних.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.

"Всі нові медичні пристрої та методи лікування повинні бути протестовані на тваринах, перш ніж їх можна буде з етичної точки зору випробувати на людях", - зазначила пресслужба компанії.

Також Neuralink додала, що ніколи не отримувала відкликання від Міністерства сільського господарства США після перевірок її об'єктів, а також щодо програми догляду за тваринами.

Додамо, що сьогодні Neuralin розробляє мозковий імплант, який у майбутньому допомагатиме лікувати різні некрологічні розлади.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що некомерційна організація "Комітет лікарів за відповідальну медицину" звинуватила компанію Neuralink в жорстокому поводженні з тваринами. Нібито через експерименти були приспані або ж убиті 23 мавпи.

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Илон Маск