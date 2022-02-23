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Илона Маска опасаются приглашать в Белый дом США

Автор: Сергей Пышкин

Чиновники США опасаются приглашать предпринимателя Илона Маска в Белый дом. Однако, он утверждает, что им не о чем беспокоиться.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Insider.

Чиновники опасаются, что во время мероприятий в резиденции президента США Джо Байдена, Маск может поставить всех в неловкое положение. Конфликт между главой Штатов и предпринимателем возник из-за того, что лидер страны якобы игнорирует достижения компании Tesla.

"Байден демонстративно игнорировал Tesla на каждом шагу и ложно заявлял общественности, что GM лидирует в индустрии электромобилей, хотя на самом деле Tesla произвела более 300 000 электромобилей в прошлом квартале, а GM произвела 26", - заявил Маск.

Сам же Маск утверждает, что чиновникам нечего опасаться, ибо он "поступил бы правильно".

Стоит отметить, что в январе предприниматель оскорбил президента "марионеткой из мокрого носка в человеческом обличии", после того, как президент назвал GM и Ford самыми крупными производителями электромобилей в США. После этого Маск не единожды писал разные комментарии под публикациями Байдена с намеком на то, чтобы глава страны наконец-то признал достижения Tesla, что он и сделал, но уже в начале февраля.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что Илон Маск пожертвовал больше 5 млн долларов на благотворительность. Также недавно предприниматель назвал свою любимую видеоигру.

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Илон МаскБелый дом