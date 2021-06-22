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Не из-за Илона Маска: названа причина обвала биткоина

Автор: Анастасия Рокитна

Биткоин упал до 5-месячного минимума. Он подешевел на 10% до 31 179 долларов за монету, что является самым низким уровнем с января.

Об этом свидетельствуют данные Coindesk.

По состоянию на сейчас, биткоин немного подорожал, но не сильно - до 32 674 доллара за монету. Причиной обвала стал запрет криптовалюты в Китае, сообщает CNN.

Народный банк Китая призвал Alipay и еще 5 крупных банков Китая отказаться от любых операций с криптовалютами и контролировать, чтобы таких не было.

Кроме того, в мае компания Tesla отказалась принимать биткойны как платежный способ из-за негативного влияния майнинга на окружающую среду.

Напомним, налоговая служба США намерена отслеживать операции в криптовалюте.

Отметим, в мае после заявлений Маска биткойн обвалился до трехмесячного минимума.

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Илон Маскбиткоин