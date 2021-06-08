Налоговая служба США намерена отслеживать операции в криптовалюте

Конгресс США должен предоставить налоговой службе страны полномочия для сбора данных об операциях с криптовалютами на сумму от 10 тысяч долларов. Объем рынка виртуальных валют превысил 2 трлн долларов.

Об этом в ходе слушаний в финансовом комитете Сената Конгресса заявил глава Службы внутренних доходов США Чарльз Реттиг.

"Нам нужны полномочия от Конгресса для сбора данных о переводах криптовалют на сумму свыше 10 тысяч долларов", сказал Реттинг.

По его словам, сбор этой информации "критически важен", поскольку сейчас США часто стали сталкиваться с вызовами из-за того, что большинство переводов в криптовалютах находится вне поля зрения налоговой службы. Реттинг отметил, что капитализация рынка виртуальных валют на сегодняшний день превышает 2 трлн долларов.