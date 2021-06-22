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Не через Ілона Маска: названо причину обвалу біткоїна

Автор: Анастасія Рокитна

Біткоїн впав до 5-місячного мінімуму. Він подешевшав на 10% до 31 179 доларів за монету, що є найнижчим рівнем з січня.

Про це свідчать дані Coindesk.

Станом на зараз, біткоїн трохи подорожчав, але не сильно - до 32 674 долари за монету. Причиною обвалу стала заборона криптовалюти в Китаї, повідомляє CNN.

Народний банк Китаю закликав Alipay та ще 5 великих банків Китаю відмовитися від будь-яких операцій з криптовалютами та контролювати, щоб таких не було.

Крім того, у травні компанія Tesla відмовилася приймати біткойни як платіжний спосіб через негативний вплив майнінгу на довкілля.

Нагадаємо, податкова служба США має намір відстежувати операції в криптовалюті.

Зазначимо, у травні після заяв Маска біткойн обвалився до тримісячного мінімуму.

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Илон Маскбіткоін