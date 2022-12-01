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Илон Маск встретился с главой Apple, чтобы уладить разногласия по Twitter

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Четверг 01 декабря 2022 04:31
Илон Маск встретился с главой Apple, чтобы уладить разногласия по Twitter Фото: Илон Маск пообещал выпустить собственную модель смартфона (Getty Images)
Автор: Артур Родивилов

Генеральный директор компании Apple Тим Кук заверил предпринимателя Илона Маска, владеющего компанией Twitter и одноименной соцсетью, в том, что удаление приложения Twitter из магазина App Store не планировалось.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter Маска.

В среду Маск заявил, что посетил штаб-квартиру Apple и побеседовал с Куком.

"Среди прочего мы разобрались с недопониманием по поводу возможного удаления Twitter из App Store. Тим ясно дал понять, что Apple никогда не рассматривала такую возможность", - говорится в сообщении.

Ранее предприниматель утверждал, что Apple угрожала удалить приложение Twitter из магазина App Store.

Кроме того, Маск отметил, что Apple почти перестала размещать рекламу на его платформе, задавшись вопросом о том, значит ли это, что в компании "ненавидят свободу слова".

Предприниматель также организовал на своей странице опрос с целью выяснить мнение пользователей о том, должна ли Apple придать огласке все случаи цензуры в отношении своих пользователей.

Напомним, недавно Маск восстановил учетную запись бывшего американского президента Дональда Трампа в Twitter.

Перед этим миллиардер также провел опрос.

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