Ілон Маск висміяв амбітні плани Трампа щодо "Ради миру" (відео)

Американський мільярдер Ілон Маск публічно висміяв підхід президента США Дональда Трампа до розв'язання глобальних конфліктів. Він поставив під сумнів ефективність "Ради миру".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію Clash Report в Telegram.
Попри колишню прихильність до Дональда Трампа, Ілон Маск не стримався від іронічних коментарів щодо зовнішньої політики Вашингтона.
22 січня в Давосі мільярдер висміяв те, як швидко та впевнено президент обіцяє завершити війни в Україні та Секторі Газа.
Маск використав гру слів в англійській мові, де "peace" (мир) та "piece" (шматочок) звучать однаково.
Мільярдер буквально висміяв амбіції Трампа наступною фразою:
"I heard about the formation of the peace summit. I think it was like that "P-I-E-C-E"? You know, a little piece of Greenland, a little piece of Venezuela. All we want is peace".
У перекладі для присутніх це прозвучало так:
"Я чув про створення саміту миру. Здається, це було щось на кшталт "шматочок"? Знаєте, маленький шматочок Гренландії, маленький шматочок Венесуели. Все, чого ми хочемо, це мир".
Аудиторія зустріла жарт аплодисментами й сміхом.
Дональд Трамп ініціював створення "Ради миру" як ключового інструменту своєї зовнішньої політики після повернення до Білого дому. Головна ідея організації полягає у розв'язанні глобальних конфліктів через прямі переговори та економічний тиск, оминаючи традиційні бюрократичні структури на кшталт ООН.
Основними завданнями новоствореного органу є:
швидке досягнення перемир’я у Секторі Газа та запуск проєкту "Нова Газа";
розробка плану завершення війни в Україні на умовах Вашингтона;
стабілізація регіональних конфліктів через залучення великих інвесторів.
Створення Ради викликало неоднозначну реакцію, адже вона фактично дублює функції Ради Безпеки ООН, але з акцентом на фінансову участь держав-членів.
Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський поки не прийняв запрошення до "Ради миру", адже до неї запросили також РФ та Білорусь.
Участь Києва в нових форматах залежить від того, наскільки вони посилюють позицію України на шляху до справедливого миру.
Відомо, що журналісти запитали президента США, чи може Путін використати заморожені російські активи для оплати членського внеску до "Ради миру". У відповідь Трамп підкреслив, що якщо кошти будуть використані, це буде "чудово".