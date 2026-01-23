Илон Маск высмеял амбициозные планы Трампа по "Совету мира" (видео)

Несмотря на бывшую приверженность к Дональду Трампу, Илон Маск не удержался от ироничных комментариев относительно внешней политики Вашингтона. Миллиардер высмеял то, как быстро и уверенно президент обещает завершить войны в Украине и Секторе Газа.

Игра слов от Маска: "Кусочек мира" или кусок Гренландии?

Маск использовал игру слов в английском языке, где "peace" (мир) и "piece" (кусочек) звучат одинаково.

Миллиардер буквально высмеял амбиции Трампа следующей фразой:

"Я слышал о формировании мирного саммита. Думаю, это было похоже на то "P-I-E-C-E"? Знаете, маленький кусочек Гренландии, маленький кусочек Венесуэлы. Все, чего мы хотим, - это мир".

В переводе для присутствующих это прозвучало так:

"Я слышал о создании саммита мира. Кажется, это было что-то вроде "кусочек"? Знаете, маленький кусочек Гренландии, маленький кусочек Венесуэлы. Все, чего мы хотим, это мир".

Аудитория встретила шутку аплодисментами и смехом.

"Совет мира" Дональда Трампа

Дональд Трамп инициировал создание "Совета мира" как ключевого инструмента своей внешней политики после возвращения в Белый дом. Главная идея организации заключается в решении глобальных конфликтов через прямые переговоры и экономическое давление, минуя традиционные бюрократические структуры вроде ООН.

Основными задачами новосозданного органа являются:

быстрое достижение перемирия в Секторе Газа и запуск проекта "Новая Газа";

разработка плана завершения войны в Украине на условиях Вашингтона;

стабилизация региональных конфликтов через привлечение крупных инвесторов.

Создание Совета вызвало неоднозначную реакцию, ведь он фактически дублирует функции Совета Безопасности ООН, но с акцентом на финансовое участие государств-членов.