RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Встреча Зеленского и Трампа ЧС в энергетике Непогода в Украине Мирный план США Графики отключения света Война в Украине

Илон Маск высмеял амбициозные планы Трампа по "Совету мира" (видео)

Фото: Дональд Трамп и Илон Маск (Коллаж РБК-Украина)
Автор: Яна Коваль

Американский миллиардер Илон Маск публично высмеял подход президента США Дональда Трампа к решению глобальных конфликтов. Он поставил под сомнение эффективность "Совета мира".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию Clash Report в Telegram.

Несмотря на бывшую приверженность к Дональду Трампу, Илон Маск не удержался от ироничных комментариев относительно внешней политики Вашингтона. Миллиардер высмеял то, как быстро и уверенно президент обещает завершить войны в Украине и Секторе Газа.

Игра слов от Маска: "Кусочек мира" или кусок Гренландии?

Маск использовал игру слов в английском языке, где "peace" (мир) и "piece" (кусочек) звучат одинаково.

Миллиардер буквально высмеял амбиции Трампа следующей фразой:

"Я слышал о формировании мирного саммита. Думаю, это было похоже на то "P-I-E-C-E"? Знаете, маленький кусочек Гренландии, маленький кусочек Венесуэлы. Все, чего мы хотим, - это мир".

В переводе для присутствующих это прозвучало так:

"Я слышал о создании саммита мира. Кажется, это было что-то вроде "кусочек"? Знаете, маленький кусочек Гренландии, маленький кусочек Венесуэлы. Все, чего мы хотим, это мир".

Аудитория встретила шутку аплодисментами и смехом.

"Совет мира" Дональда Трампа

Дональд Трамп инициировал создание "Совета мира" как ключевого инструмента своей внешней политики после возвращения в Белый дом. Главная идея организации заключается в решении глобальных конфликтов через прямые переговоры и экономическое давление, минуя традиционные бюрократические структуры вроде ООН.

Основными задачами новосозданного органа являются:

  • быстрое достижение перемирия в Секторе Газа и запуск проекта "Новая Газа";

  • разработка плана завершения войны в Украине на условиях Вашингтона;

  • стабилизация региональных конфликтов через привлечение крупных инвесторов.

Создание Совета вызвало неоднозначную реакцию, ведь он фактически дублирует функции Совета Безопасности ООН, но с акцентом на финансовое участие государств-членов.

 

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский пока не принял приглашение в "Совет мира", ведь в него пригласили также РФ и Беларусь.

Участие Киева в новых форматах зависит от того, насколько они усиливают позицию Украины на пути к справедливому миру.

Известно, что журналисты спросили президента США, может ли Путин использовать замороженные российские активы для оплаты членского взноса в "Совет мира". В ответ Трамп подчеркнул, что если средства будут использованы, это будет "прекрасно".

Читайте РБК-Украина в Google News
Дональд ТрампИлон МаскСовет мира