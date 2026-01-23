Илон Маск высмеял амбициозные планы Трампа по "Совету мира" (видео)

Американский миллиардер Илон Маск публично высмеял подход президента США Дональда Трампа к решению глобальных конфликтов. Он поставил под сомнение эффективность "Совета мира".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию Clash Report в Telegram.
Несмотря на бывшую приверженность к Дональду Трампу, Илон Маск не удержался от ироничных комментариев относительно внешней политики Вашингтона. Миллиардер высмеял то, как быстро и уверенно президент обещает завершить войны в Украине и Секторе Газа.
Маск использовал игру слов в английском языке, где "peace" (мир) и "piece" (кусочек) звучат одинаково.
Миллиардер буквально высмеял амбиции Трампа следующей фразой:
"Я слышал о формировании мирного саммита. Думаю, это было похоже на то "P-I-E-C-E"? Знаете, маленький кусочек Гренландии, маленький кусочек Венесуэлы. Все, чего мы хотим, - это мир".
В переводе для присутствующих это прозвучало так:
"Я слышал о создании саммита мира. Кажется, это было что-то вроде "кусочек"? Знаете, маленький кусочек Гренландии, маленький кусочек Венесуэлы. Все, чего мы хотим, это мир".
Аудитория встретила шутку аплодисментами и смехом.
Дональд Трамп инициировал создание "Совета мира" как ключевого инструмента своей внешней политики после возвращения в Белый дом. Главная идея организации заключается в решении глобальных конфликтов через прямые переговоры и экономическое давление, минуя традиционные бюрократические структуры вроде ООН.
Основными задачами новосозданного органа являются:
быстрое достижение перемирия в Секторе Газа и запуск проекта "Новая Газа";
разработка плана завершения войны в Украине на условиях Вашингтона;
стабилизация региональных конфликтов через привлечение крупных инвесторов.
Создание Совета вызвало неоднозначную реакцию, ведь он фактически дублирует функции Совета Безопасности ООН, но с акцентом на финансовое участие государств-членов.
Напомним, президент Украины Владимир Зеленский пока не принял приглашение в "Совет мира", ведь в него пригласили также РФ и Беларусь.
Участие Киева в новых форматах зависит от того, насколько они усиливают позицию Украины на пути к справедливому миру.
Известно, что журналисты спросили президента США, может ли Путин использовать замороженные российские активы для оплаты членского взноса в "Совет мира". В ответ Трамп подчеркнул, что если средства будут использованы, это будет "прекрасно".