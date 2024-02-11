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Ілон Маск відреагував на повідомлення про Starlink у армії Росії

Фото: Ілон Маск (Getty Images)
Автор: Дмитро Левицький

Компанія SpaceX не продавала Росії свої термінали супутникового зв'язку Starlink ані прямо, ані опосередковано.

Про це заявив власник компанії Ілон Маск, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його публікацію у Twitter.

"У ряді неправдивих новин стверджується, що SpaceX продає Росії термінали Starlink. Це категорична неправда. Наскільки нам відомо, Starlink не продавалися прямо чи опосередковано Росії", - стверджує Ілон Маск.

У росіян з'явилися Starlink

Днями в ЗМІ з'явилася інформація, що росіяни на фронті почали використовувати термінали супутникового зв'язку Starlink. Українські війська вперше зафіксували використання Росією на передовій супутникового зв'язку кілька місяців тому.

В коментарі РБК-Україна представник Головного управління розвідки Андрій Юсов підтвердив, що на фронті дійсно були зафіксовані випадки застосування росіянами терміналів Starlink. За його словами, це починає набирати системного характеру.

Сьогодні ж ГУР опублікувало радіоперехоплення розмови окупантів. Вони розмовляли про використання терміналів Starlink на фронті.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна у Telegram.

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StarlinkИлон МаскВійна Росії проти України