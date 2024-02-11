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Илон Маск отреагировал на сообщение о Starlink в армии России

Фото: Илон Маск (Getty Images)
Автор: Дмитрий Левицкий

Компания SpaceX не продавала России свои терминалы спутниковой связи Starlink ни прямо, ни косвенно.

Об этом заявил владелец компании Илон Маск, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его публикацию в Twitter.

"В ряде ложных новостей утверждается, что SpaceX продает России терминалы Starlink. Это категорическая неправда. Насколько нам известно, Starlink не продавались прямо или косвенно России", - утверждает Илон Маск.

У россиян появились Starlink

На днях в СМИ появилась информация, что россияне на фронте стали использовать терминалы спутниковой связи Starlink. Украинские войска впервые зафиксировали использование Россией в передовой спутниковой связи несколько месяцев назад.

В комментарии РБК-Украина представитель Главного управления разведки Андрей Юсов подтвердил, что на фронте действительно были зафиксированы случаи применения россиянами терминалов Starlink. По его словам, это начинает набирать системный характер.

Сегодня же ГУР опубликовал радиоперехват разговора оккупантов. Они говорили об использовании терминалов Starlink на фронте.

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