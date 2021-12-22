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Илон Маск продал 10% своего пакета акций Tesla

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США, Среда 22 декабря 2021 16:01
Илон Маск продал 10% своего пакета акций Tesla Фото: американский изобретатель и глава компаний Tesla и SpaceX Илон Маск
Автор: Ольга Белей

Предприниматель и изобретатель Илон Маск заявил, что продал "достаточно акций" компании Tesla. Он достиг намеченной цели - реализовал 10% своего пакета.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

"Я продал достаточно акций, чтобы дойти до 10% цели с учетом реализации опционов, и здесь я пытался быть максимально точным", заявил он.

Отметим, во вторник, 21 декабря, Маск продал еще 583 611 акций. В общей сложности, начиная с 8 ноября, американский миллиардер продал 13,5 миллиона акций. Из них 8,06 млн было продано для уплаты налогов, связанных с исполнением его опционов, срок действия которых истекает в 2022 году.

Напомним, ранее британское издание Financial Times вслед за журналом Time назвало американского изобретателя и главу компаний Tesla и SpaceX Илона Маска "Человеком года-2021". По мнению газеты, именно он на протяжении десятилетия способствовал тому, чтобы крупные игроки на автомобильном рынке стали активнее инвестировать в производство экологичных видов транспорта.

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Илон Маск
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