Илон Маск продал 10% своего пакета акций Tesla

Предприниматель и изобретатель Илон Маск заявил, что продал "достаточно акций" компании Tesla. Он достиг намеченной цели - реализовал 10% своего пакета.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

"Я продал достаточно акций, чтобы дойти до 10% цели с учетом реализации опционов, и здесь я пытался быть максимально точным", заявил он.

Отметим, во вторник, 21 декабря, Маск продал еще 583 611 акций. В общей сложности, начиная с 8 ноября, американский миллиардер продал 13,5 миллиона акций. Из них 8,06 млн было продано для уплаты налогов, связанных с исполнением его опционов, срок действия которых истекает в 2022 году.