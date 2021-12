Илон Маск стал человеком года по версии Financial Times

Как подчеркнуло деловое издание, предприниматель, который начал выпускать электрокары около 10 лет назад, способствовал тому, что крупнейшие игроки на автомобильном рынке также стали активнее инвестировать в производство более экологичных видов личного транспорта.

Помимо этого, газета отметила достижения Маска в космической сфере, продвижение им криптовалют в сети, а также его "гиперактивность" в Twitter.

"На протяжении длительного периода времени представители автоиндустрии называли Tesla и меня лично глупцами и обманщиками. Они говорили, что электрокары не будут работать. А если бы они это сделали, никто бы их не купил. Меня очень воодушевляет, по крайней мере, то, что другие автопроизводители говорят. Мы сделали Tesla в основном из отчаяния, не потому, что считали это прибыльным, а просто, чтобы показать, что это возможно", - заявил он в интервью газете.

