Ілон Маск продав 10% свого пакету акцій Tesla
Підприємець і винахідник Ілон Маск заявив, що продав "достатньо акцій" компанії Tesla. Він досяг наміченої мети - реалізував 10% свого пакету.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.
"Я продав достатньо акцій, щоб дійти до 10% мети з урахуванням реалізації опціонів, і тут я намагався бути максимально точним", заявив він.
Зазначимо, у вівторок, 21 грудня, Маск продав ще 583 611 акцій. В цілому, починаючи з 8 листопада, американський мільярдер продав 13,5 мільйона акцій. З них 8,06 млн було продано для сплати податків, пов'язаних з виконанням його опціонів, термін дії яких закінчується в 2022 році.
Нагадаємо, раніше британське видання Financial Times слідом за журналом Time назвало американського винахідника і главу компаній Tesla і SpaceX Ілона Маска "Людиною року-2021". На думку газети, саме він протягом десятиліття сприяв тому, щоб великі гравці на автомобільному ринку стали активніше інвестувати у виробництво екологічних видів транспорту.