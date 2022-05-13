Илон Маск приостановил сделку по приобретению Twitter

"Соглашение с Twitter приостановлена в ожидании подробностей, подтверждающих расчеты о том, что спам и поддельные аккаунты действительно составляют менее 5% пользователей", - написал Маск.

Недавно компания сообщила о том, что в первом квартале текущего года, на фейковые аккаунты приходилось менее 5% ежедневных активных пользователей, которые монетизируются. Маск, со своей стороны, отметил, что одним из его приоритетных заданий будет удаление "спам-ботов" с платформы.

Во время последних торгов, акции сервиса микроблогов упали на 20%.