Ілон Маск призупинив угоду з придбання Twitter

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Reuters .

"Угода з Twitter призупинена в очікуванні подробиць, що підтверджують розрахунки про те, що спам и підроблені акаунти справді становлять менше 5% користувачів", - написав Маск.

Нещодавно компанія повідомила про те, що в першому кварталі поточного року, на фейкові акаунти припадало менше 5% щоденних активних користувачів, які монетизуються. Маск, зі свого боку, відзначив, що одним із його пріоритетних завдань буде видалення "спам-ботів" з платформи.

Під час останніх торгів, акції сервісу мікроблогів впали на 20%.