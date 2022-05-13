Ілон Маск призупинив угоду з придбання Twitter
Засновник SpaceX Ілон Маск призупинив угоду з купівлі Twitter. Очікує підрахунку кількості підроблених акаунтів.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на Reuters.
"Угода з Twitter призупинена в очікуванні подробиць, що підтверджують розрахунки про те, що спам и підроблені акаунти справді становлять менше 5% користувачів", - написав Маск.
Нещодавно компанія повідомила про те, що в першому кварталі поточного року, на фейкові акаунти припадало менше 5% щоденних активних користувачів, які монетизуються. Маск, зі свого боку, відзначив, що одним із його пріоритетних завдань буде видалення "спам-ботів" з платформи.
Під час останніх торгів, акції сервісу мікроблогів впали на 20%.
Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що мільярдер планує розблокувати акаунт колишнього президента США Дональда Трампа в Twitter. На його думку, блокування було "морально поганим рішенням".
Тим часом, згідно з даними видання Reuters, Маск може особисто очолити соціальну мережу після її придбання.
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