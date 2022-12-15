Ілон Маск повідомив про нове правило у Twitter: порушників блокуватимуть
У Twiiter будуть блокувати акаунти, які розміщуватимуть інформацію про поточне місцезнаходження людей.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пост власника соцмережі Ілона Маска.
"Будь-який акаунт, який викладатиме інформацію про місцезнаходження кого-небудь у реальному часі, буде призупинено, оскільки це є порушенням фізичної безпеки", - зазначив мільярдер.
Маск пояснив, що правило стосується й розміщення посилань на сайти з інформацією про місцезнаходження в реальному часі.
Водночас власник Twitter додав, що розміщення аналогічної інформації з невеликою затримкою не буде каратися блокуванням.
Нагадаємо, раніше Маск заявив про плани щодо збільшення ліміту на символи у твітах з 280 до 4 тисяч.
До словами, ми писали, що мільярдер нещодавно обладнав в офісі Twitter спальні кімнати для персоналу.
Міська влада Сан-Франциско почала перевірку.