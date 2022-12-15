ua ru
Чт, 15 декабря News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Илон Маск сообщил о новом правиле в Twitter: нарушителей будут блокировать

Новина українською →
Четверг 15 декабря 2022 06:45
Илон Маск сообщил о новом правиле в Twitter: нарушителей будут блокировать Фото: Владелец Twitter Илон Маск (Getty Images)
Автор: Олег Васкив

В Twiiter будут блокировать аккаунты, размещающие информацию о текущем местонахождении людей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пост владельца соцсети Илона Маска.

"Любой аккаунт, который будет выкладывать информацию о местонахождении кого-либо в реальном времени, будет приостановлен, поскольку это является нарушением физической безопасности", - отметил миллиардер.

Маск объяснил, что правило касается и размещения ссылок на сайты с информацией о местонахождении в реальном времени.

В то же время владелец Twitter добавил, что размещение аналогичной информации с небольшой задержкой не будет наказываться блокировкой.

Напомним, ранее Маск заявил о планах по увеличению лимита на символы в твитах с 280 до 4 тысяч.

Кстати, мы писали, что миллиардер недавно оборудовал в офисе Twitter спальные комнаты для персонала.

Городские власти Сан-Франциско начали проверку.

Читайте РБК-Украина в Google News
Twitter Илон Маск
NEWS
США не ждут завершения войны в Украине до конца года, - Белый дом
США не ждут завершения войны в Украине до конца года, - Белый дом
DAILY
В тылу врага. Как удары по территории России могут изменить ход войны
Юлия Акимовакорреспондент В тылу врага. Как удары по территории России могут изменить ход войны