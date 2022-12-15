Илон Маск сообщил о новом правиле в Twitter: нарушителей будут блокировать

В Twiiter будут блокировать аккаунты, размещающие информацию о текущем местонахождении людей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пост владельца соцсети Илона Маска.

"Любой аккаунт, который будет выкладывать информацию о местонахождении кого-либо в реальном времени, будет приостановлен, поскольку это является нарушением физической безопасности", - отметил миллиардер.

Маск объяснил, что правило касается и размещения ссылок на сайты с информацией о местонахождении в реальном времени.

В то же время владелец Twitter добавил, что размещение аналогичной информации с небольшой задержкой не будет наказываться блокировкой.