Илон Маск сообщил о новом правиле в Twitter: нарушителей будут блокировать
В Twiiter будут блокировать аккаунты, размещающие информацию о текущем местонахождении людей.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пост владельца соцсети Илона Маска.
"Любой аккаунт, который будет выкладывать информацию о местонахождении кого-либо в реальном времени, будет приостановлен, поскольку это является нарушением физической безопасности", - отметил миллиардер.
Маск объяснил, что правило касается и размещения ссылок на сайты с информацией о местонахождении в реальном времени.
В то же время владелец Twitter добавил, что размещение аналогичной информации с небольшой задержкой не будет наказываться блокировкой.
Напомним, ранее Маск заявил о планах по увеличению лимита на символы в твитах с 280 до 4 тысяч.
Кстати, мы писали, что миллиардер недавно оборудовал в офисе Twitter спальные комнаты для персонала.
Городские власти Сан-Франциско начали проверку.